كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب مطلوب للتحقيق بـ "عرقلة سير العدالة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، أنه يرغب في تحقيق موسع بشأن الرئيس دونالد ترامب.

وقال النائب جيري نادلر، الذي ستكون لجنته مسؤولة عن البدء بإجراءات لاتهام ترامب بالتقصير: "من الواضح للغاية أن الرئيس عرقل العدالة".

وأضاف نادلر في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي" أن لجنته ستطلب وثائق اعتباراً من يوم غد الإثنين، من أكثر من 60 شخصاً، من بينهم الأبن الأكبر للرئيس ترامب، دونالد ترامب جونيور "من أجل البدء في تحقيقات لطرح القضية على الشعب الأمريكي فيما يتعلق بعرقة العدالة والفساد وإساءة استخدام السلطة".

وأوضح أن التحقيق الجاري من جانب المحقق الخاص روبرت مولر ليس كافياً، وأشار إلى أنه يعتقد هو ورفاقه الديمقراطيون في الكونغرس أن التركيز ينبغي أن يكون موسعاً.

وتأتي هذه المقابلة عقب شهادة عامة يوم الأربعاء من جانب محامي ترامب الشخصي السابق مايكل كوهين، الذي اتهم الرئيس الأمريكي بأنه كذب أكثر من مرة عندما كان مرشحاً وبعد توليه السلطة.

وكان كوهين الذي أقر بالكذب على الكونغرس وارتكاب مخالفات تتعلق بالتهرب الضريبي وتمويلات الحملة الانتخابية، قد وصف ترامب بأنه "مخادع" و"غشاش"، في شهادته أمام لجنة المراقبة بمجلس النواب.

ورد كيفن ماكارثي، زعيم الأقلية في مجلس النواب بالقول إن نادلر "قرر تقديم اتهامات بالتقصير إلى الرئيس ترامب في اليوم الذي فاز فيه بالانتخابات".

كما وجه ماكارثي انتقاداً إلى كوهين لتملصه من مسؤوليته كمحامي، مشيراً إلى أنه كان ينبغي عليه أن يحذر ترامب من سلوكيات قد تكون غير قانونية، وأوضح أن الانتهاكات التي تتعلق بالحملة الانتخابية "ليست جرائم تستدعي توجيه اتهامات بالتقصير".