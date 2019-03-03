كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة انباء: زعلان يدخل مبنى المجلس الدستوري من بابه الخلفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افادت وكالة انباء "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن مدير حملة بوتفليقة، عبدالغني زعلان، دخل مبنى المجلس الدستوري من بابه الخلفي.
جدير بالذكر إن عبدالغني زعلان وصل يوم الأحد إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائر لتقديم اوراق ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة.
ولم يتحدث مدير الحملة عبد الغني زعلان للصحفيين لدى دخوله مبنى المجلس المسؤول عن تسلم أوراق المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل.