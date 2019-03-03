كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة انباء: زعلان يدخل مبنى المجلس الدستوري من بابه الخلفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت وكالة انباء "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن مدير حملة بوتفليقة، عبدالغني زعلان، دخل مبنى المجلس الدستوري من بابه الخلفي.

جدير بالذكر إن عبدالغني زعلان وصل يوم الأحد إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائر لتقديم اوراق ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة.