كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة يعد بانتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح فيها خلال سنة بعد فوزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأحد، في حال فوزه بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام لا يكون مرشحاً فيها.
وقال مدير حملة بوتفليقة، إن الرئيس سيضمن انتقال سلس للسلطة عبر دعوته إلى ندوة وطنية بعد انتخابه.
ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للرئاسة، مشيرين إلى تدهور صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار للإصلاحات لمعالجة البيروقراطية التي تعطل الاقتصاد.
وشهدت البلاد الجمعة أكبر موجة احتجاج حتى الآن، شملت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع، فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن 183 شخصا أصيبوا وتوفي شخص إثر إصابته بأزمة قلبية.