كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة يعد بانتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح فيها خلال سنة بعد فوزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأحد، في حال فوزه بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام لا يكون مرشحاً فيها.

وقال مدير حملة بوتفليقة، إن الرئيس سيضمن انتقال سلس للسلطة عبر دعوته إلى ندوة وطنية بعد انتخابه.