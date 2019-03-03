كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر عمان سيدعو لتشكيل لجان عربية دعماً للقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر نيابية أردنية بأن البيان الختامي لمؤتمر عمان البرلماني الذي سيتلى يوم غدٍ في ختام المؤتمر، سيدعو إلى تشكيل عدة لجان برلمانية عربية لمخاطبة العالم بعدة قضايا تتعلق بالقدس والقضية الفلسطينية أبرزها التعديات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والأوضاع المتفاقمة فيه، إضافة إلى عمليات التدنيس التي تمارس من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت هذه المصادر لـ 24 أن القضية الأخرى الأبرز هي: العمل على دعم المقدسيين للصمود على أرضهم، إضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، من خلال دعم "الأونروا" للمحافظة على استمراريتها.

كما يؤكد البيان الختامي على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والوقوف بحزم في المحافل الدولية تجاه ما تقوم به إسرائيل من عملية تهويد للقدس.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة افتتح اليوم الأحد مندوباً عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بحضور رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز و17 رئيساً لمجالس البرلمانات العربية.

ويناقش رؤساء الوفود البرلمانية العربية على مدار يومين تقارير اللجنة التنفيذية للاتحاد، والأوضاع الإقليمية، فضلاً عن إلقاء كلمات حول الوضع العربي الراهن.