كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر عمان سيدعو لتشكيل لجان عربية دعماً للقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما يؤكد البيان الختامي على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والوقوف بحزم في المحافل الدولية تجاه ما تقوم به إسرائيل من عملية تهويد للقدس.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة افتتح اليوم الأحد مندوباً عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بحضور رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز و17 رئيساً لمجالس البرلمانات العربية.
ويناقش رؤساء الوفود البرلمانية العربية على مدار يومين تقارير اللجنة التنفيذية للاتحاد، والأوضاع الإقليمية، فضلاً عن إلقاء كلمات حول الوضع العربي الراهن.
كما ينتخب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رئيساً للاتحاد البرلماني العربي للدورة المقبلة، ومنح الفائزين جائزة التميز البرلماني العربي لكل الفئات، وإقرار البيان الختامي للمؤتمر.