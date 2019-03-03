كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرمي هانت: لدينا مسؤولية لحل أزمة اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إن لديهم مسؤولية لحل أزمة اليمن.

وأضاف هانت، خلال تصريحاته لـ "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم، أن مضى على اتفاق ستوكهولم أكثر من 80 يوما، ومع ذلك لم نتمكن بعد من إخلاء الحديدة من الميليشيات.