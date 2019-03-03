كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الروسي يزور السعودية غداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل إلى الرياض غداً الإثنين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في زيارة إلى المملكة تدوم يوماً واحداً يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين السعوديين يأتي في مقدمتهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها وزع على عدد من الصحفيين في الرياض، اليوم الأحد، إن "وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيعقد مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غداً الإثنين في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي في الرياض".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي مع الملك سلمان بن عبد العزيز للبحث في الأوضاع في سوريا، وليبيا واليمن ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس الماضي، أن لافروف سيقوم في الفترة ما بين 3 و7 مارس بزيارة عمل إلى دول الخليج، ستشمل السعودية والكويت والإمارات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم"، إنه "من المتوقع أن يعقد لافروف خلال جولته لقاءات مع قادة تلك الدول، إضافة إلى نظرائه في وزارات الخارجية".