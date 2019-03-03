كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة يقر بامتلاكه منزلان وشقة وسيارتان فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر رئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لانتخابات 2019 المقررة في 18 أبريل المقبل، تصريحا بممتلكاته الخاصة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد.

وحسب التصريح فإن بوتفليقة يمتلك منزلين فرديين وشقة، بالإضافة إلى سيارتين.

ومن المقرر أن يتقدم بوتفليقه بأوراق ترشحه للرئاسة اليوم، وذكرت مصادر في حملته، أن مدير الحملة عبد الغاني زعلان سيقدم اليوم، الأحد، أوراق ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا بينما تقدم المرشح المستقل على غديري رسميا بأوراق ترشحه، ليصبح المرشح السابع، الذي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية حتى الآن.

في غضون ذلك، انسحب المرشح المعارض غني مهدي من الانتخابات.

وتنتهي منتصف الليلة بالتوقيت المحلي المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح في الانتخابات الرئاسية والمقررة في الثامن عشر من أبريل المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إنه يمكن لأي مرشح الحضور شخصيا لتقديم أوراق ترشحه بنفسه أو عن طريق وكيل له أمام المجلس الدستوري، الذي يتلقى طلبات الترشح.

ويأتي نشر الإقرار بالممتلكات كأحد شروط المجلس الدستوري لقبول طلب الترشح للرئاسة. وأدناه نص الخطاب:

"أنا الموقع أدناه، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية المقيم بـ135 شارع الشيخ البشير الإبراهيمي بالابيار (الجزائر العاصمة)، المترشح لرئاسة الجمهورية المقررة يوم 18 أبريل 2019 وطبقا للمادة 139-16 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1437 الموافق لـ25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، أصرح أنني أحوز على الممتلكات التالية:

I- الأملاك العقارية:

1-منزل فردي كائن بسيدي فرج (بلدية سطاولي) مسجل في العقد رقم 226 بتاريخ 11-11-1987.

2- منزل فردي كائن بشارع لا روشيل بالجزائر العاصمة مسجل في الدفتر العقاري تحت رقم 7068/ 07 بتاريخ 11-12-2007.

3- شقة كائنة بـ135 شارع الشيخ البشير الابراهيمي بالابيار (الجزائر العاصمة) مسجلة في الدفتر العقاري تحت رقم 2939/ 07 بتاريخ 26-06-2007.

II- الأملاك المنقولة:

– سيارتان (2) خاصتان.

وأصرح أنني لا أحوز على أي ملك آخر داخل الوطن أو في الخارج.

الجزائر, الأحد 27 جمادى الأولى 1440 الموافق لـ3 فبراير 2019.