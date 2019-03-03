كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: شهادة مايكل كوهين تمثل أكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد، إنه بعد عامين مما وصفه بـ"التحرشات الرئاسية"، فإن الشيء الوحيد، الذي يمكن إثباته هو أن الديمقراطيين يخالفون القانون، وأن شهادة مايكل كوهين تمثل أكاذيب لتقليل الفترة، التي يمكن أن يقضيها في السجن.

وأضاف: "أنا شخص بريء يحاكمه مجموعة من الأشخاص السيئين والفسدة، وهو ما لا يجب السماح له بأن يبدأ".

وتابع: "لم يثبت أن هناك تواطئ،"، مضيفا: "رغم كل هذا فزت في الانتخابات وهذا نجاح عظيم".

وقالت "رويترز"، إن كوهين، وصف ترامب بأنه "محتال"، وأنه كان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكتروني تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016، ورد ترامب بأن شهادة كوهين "مخزية".

وكتب الرئيس الأمريكي على "تويتر": "كوهين كان واحدا من عدة محامين، مثلوني من الناحية القانونية، لكن لسوء الحظ، كان لديه عملاء آخرون".

وأضاف: "كان كوهين، كاذبا ومحتالا، وفعل أشياء سيئة لا علاقة لها بي"، مشيرا إلى أنه يكذب ليجعل الفترة، التي سيقضيها في السجن أقل".

وقال كوهين، في شهادته: "ترامب رجل خداع، وطلب مني أن أدفع لنجمة أفلام إباحية كان على علاقة بها، وأن أكذب على زوجته حول هذا الموضوع، وهو ما فعلته، الكذب على السيدة الأولى هو واحد من أكبر أسباب ندمي".