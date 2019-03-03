كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: سنمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابعت فالنتينا، وهي حليفة مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، "لكننا سنبذل قصارى جهدنا كي لا نسمح بذلك".
وكانت ديلسي قالت بعد محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة، إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمراً بنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة (بي.دي.في.سي.إيه) في لشبونة إلى موسكو، في تحرك قالت إنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها.
واستشهدت ديلسي بإحجام بنك إنجلترا المركزي عن تسليم بعض من أصول فنزويلا المودعة لديه.
وتدعم موسكو مادورو في مواجهة تحد سياسي من زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في يناير، في خطوة لقيت دعماً من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.