كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: سنمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأحد، إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.

وأضافت نائبة رئيس فنزويلا في موسكو، فالنتينا لديلسي رودريجيز

، إن روسيا تشعر بقلق كبير من أن تقوم الولايات المتحدة بأي استفزازات لإراقة الدماء، وذلك لإيجاد مبرر واختلاق أسباب للتدخل في فنزويلا.