كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محللون: هجوم النظام السوري لاستعادة إدلب سيدفع الجهاديين إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن هجوم النظام السوري المحتمل لاستعادة محافظة إدلب الشمالية من المحتمل أن يؤدي إلى دفع الجهاديين إلى تركيا.

وقامت حركة تحرير الشام التي لها صلات بالقاعدة وهي خليفة النصرة، بتعزيز سيطرتها على معظم إدلب في يناير، مما جعل هجوم دمشق ممكنًا.

وقال جاريث جينكنز، وهو محلل تركي وزميل كبير في معهد سياسات الأمن والتنمية أن العديد من المقاتلين سيدخلون تركيا في مثل هذا الاحتمال.

وأوضحت الصحيفة: "في حين شددت أنقرة بشكل كبير الحدود مع سوريا منذ عام 2017، إلا أنه لا تزال هناك طرق للعودة إلى تركيا".

وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية، إن المقاتلين العائدين هو شيء تحتاج الحكومة التركية إلى مراقبته.

وكانت وكالة الأنباء التركية الرسمية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الشرطة احتجزت أحد كبار مشتبه به من داعش في غرب تركيا.

وفي أبريل الماضي، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن السلطات ألقت القبض على أربعة من المشتبه بهم من تنظيم داعش الإرهابي، من بينهم شخص يعتقد أن له علاقات وثيقة مع الزعيم أبو بكر البغدادي.

