بن فليس: ترشح بوتفليقة عار على الجزائر ولا أدري إن كان يعلم بذلك ولابد من إقالة الحكومة ولجنة الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء السابق، على بن فليس، ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، واصفا ذلك “بالمهزلة والخرافة، والعار على الجزائر، والاستفزاز للشعب”.

كما دعا بن فليس إلى سحب الترشح، مضيفا: “لا أدري إذا كان بوتفليقة يعلم أنه مرشح للرئاسة”.

وطالب بن فليس باستبعاد الحكومة الحالية من المشهد السياسي وتشكيل حكومة من مستقلين ومن كفاءات، واستبعاد لجنة الانتخابات التي وصفها بلجنة “تزوير الانتخابات”.

وأوردت وسائل إعلام جزائرية، قبل قليل، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، لولاية خامسة، في تحدي لاحتجاجات الشارع.

وقالت وكالة “رويترز” نقلا عن تلفزيون النهار الجزائري إن بوتفليقة قدم أوراقه “للترشيح لمنصب الرئاسة”.

ونقل تلفزيون النهار الجزائري لحظة دخول الشاحنات التي تحمل استمارات بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري.