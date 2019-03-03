كأس”الكاف”..كارتيرون يكشف عن تشكيلة الرجاء أمام نهضة بركان

كشف باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية للمجموعة التي ستخوض مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة، أمام نهضة بركان.

وضربت الغيابات القلعة الخضراء، قبل لقاء متصدر المجموعة الأولى، حيث يواصل بنحليب وجبيرة، والورفلي غيابهم عن التركيبة الأساسية للمجموعة.

في المقابل، سجل عمر بوطيب حضوره في مباراة اليوم، بعد أن كانت الشكوك تحوم حول إمكانية لحاقه بلقاء نهضة بركان من عدمها، وجاءت التشكيلة كالاتي:

أنس الزنيتي

بدر بانون

سعد الكوحل

عمر بوطيب

فابريس نغاه

زكرياء الوردي

أيوب ناناح

زكرياء حدراف

سفيان الرحيمي

محسن الياجور