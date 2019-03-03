افتتحت، أمس السبت، قاعة السينما “ميغارما غويا”، في مدينة طنجة، على هامش انطلاق المهرجان الوطني للفيلم، الذي تحتضنه مدينة البوغاز.
وحضر لافتتاح السينما بعد ترميها، وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وعدد من الوجوه السينمائية المشاركة في المهرجان، من بينهم المخرج حسن بنجلون.
وقال وزير الثقافة إن وزارته تشتغل مع المركز السينمائي المغربي، لإعطاء عناية خاصة بالفضاءات السينما، معتبرا أن القاعات السينمائية، هي التي تستقطب الجمهور، ولذلك وجب الاهتمام بها إلى جانب دعم الإنتاج، والمهرجانات.
ونوه المخرج حسن بنجلون ببادرة إعادة افتتاح سينما غويا، التي تتوفر، حاليا، على 3 قاعات ما يمكنها من عرض 3 أفلام في الوقت نفسه.
يذكر أن سينما “ميغارما غويا” ستعرض فيها الأفلام المشاركة في المهرجان إلى جانب سينما روكسي، طوال أيام الممتدة إلى غاية 9 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش المهرجان الوطني للفيلم.. “ميغارما غويا” في مدينة طنجة تفتتح أبوابها بعد ترميمها – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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