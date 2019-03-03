مدرب برشلونة “يستفز” الغريم ريال مدريد بعد كلاسيكو “الليغا”

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، أن مجموعته استحقت الفوز خلال أسبوع واحد لمرتين أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، سواء تعلق الأمر بمباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أة بالأسبوع 26 من منافسات “الليغا”.

مدرب النادي الكتالوني أوضح في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإسبانية المعروفة بإختصار “إيفي”، اليوم الأحد، أن الوجه الذي ظهر به فريقه في مباراة الدوري المحلي كان أفضل من الكلاسيكو بكأس ملك إسبانيا، والذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح رفاق ميسي.

وارتباطاً بحسم برشلونة للقب الدوري، قبل شهرين تقريباً من إسدال الستار رسمياً على المنافسات الكروية، رد فالفيردي : ” من المبكر الحديث عن الأمر حالاً صحيح بأن الفارق بين خصمنا بسبورة الترتيب توسع إلى 12، إلا أن لا شيء تم حسمه لحدود الان”.

ووجه “البلوغرانا” ضربة موجعة لغريمه ريال مدريد، حيث فاز عليه يوم الأربعاء وأقصاه من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ليكرر نفس النتيجة بـ “السانتياغو بيرنابيو” دائماً، وهاته المرة بهدف راكيتيتش أهدى المجموعة 3 نقاط، في سباق الظفر باللقب المحلي.