بعد صراع مع المرض…الممثل المغربي عزيز موهوب في ذمة الله

توفي اليوم الأحد، الفنان المغربي عزيز موهوب، عن عمر يناهز 80 سنة، بعد صراع مع المرض.

وأكدت مصادر من عائلة موهوب ل”اليوم24″، أنه غادر إلى البقاء بعد المعاناة مع أمراض التقدم في السن.

وتسبب المرض في غياب عزيز موهوب مؤخرا، عن المشاركة في مسرحية “من المسؤول؟”، التي شرعت فرقة المسرح الوطني في عرضها، في إطار جولة تشمل عددا من المسارح في مختلف المدن.

يذكر أن عزيز موهوب ولد بمدينة مراكش في 2 مارس 1939 وتخرج من مدرسة التمثيل سنة 1962 ثم حصل في نفس السنة على دبلوم المسرح، قدم عدة أعمال مميزة مثيرة نذكر من بينها مسلسل شجرة الزاوية سنة 2003.