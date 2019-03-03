أوردت وسائل إعلام جزائرية، قبل قليل، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، لولاية خامسة، في تحدي لاحتجاجات الشارع. وقالت وكالة “رويترز” نقلا عن تلفزيون النهار الجزائري إن بوتفليقة قدم أوراقه “للترشيح لمنصب الرئاسة”. ونقل تلفزيون النهار الجزائري لحظة دخول الشاحنات التي تحمل استمارات بوتفليقة إلى مقر المجلس_الدستوري.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…في تحد كامل لاحتجاجات الشارع…بوتفليقة يضع أوراق ترشيحه لرئاسة الجزائر لولاية خامسة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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