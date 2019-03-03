حيفا: إصابة متوسّطة لسيّدة سبعينية بانقلاب سيّارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت، اليوم الأحد، سيّدة في السبعينيّات من عمرها، بجراحٍ متوسّطة إثر انقلاب سيارتها في شارع عبّاس بمدينة حيفا.

وعُلِم أن السائقة فقدت السيطرة على سيارتها، ما أدى إلى الانقلاب.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ، من محطة حيفا، على تخليص العالقة من السيارة، بعد انقلابها وتمكنت من إنقاذها، وتم نقلها إلى مشفى "رمبام" لاستكمال تلقّي العلاج.

وشرعت الشرطة بالتحقيقات في حادث انقلاب السيارة، للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى فقدان سيطرة السائقة على سيارتها.