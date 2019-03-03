الجزائر: بوتفليقة يتقدم رسميًا بطلب ترشحه لانتخابات الرئاسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال تلفزيون "النهار" الجزائري، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه، رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

يأتي ذلك فيما تجددت الاحتجاجات الطلابية، اليوم، في الجامعات الجزائرية، والتي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالعدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان المقبل.

وخرج آلاف الطلاب الجامعيين من مختلف الجامعات الجزائرية، في احتجاجات عارمة، فيما خرج طلاب كليتي الحقوق والعلوم الإنسانية والسياسية في مسيرة نحو مقر المجلس الدستوري في منطقة الأبيار، وسط العاصمة الجزائرية، للتعبير عن رفضهم لترشح بوتفليقة.

استخدام خراطيم مياه لقمع الطلاب

واستخدمت الشرطة الجزائرية، خراطيم مياه لتفريق الطلاب الذين تظاهروا في اتجاه المجلس الدستوري في العاصمة، حيث يتم تقديم ملف الترشح للرئاسة، بحسب مصادر أمنية.

وسار الطلاب في العاصمة وغيرها من مدن البلاد، في اليوم الأخير للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فيما أغلق السلطات مترو العاصمة في وقت مبكر بعد ظهر اليوم، وكذلك الطريق السريع الذي يربط المطار بوسط العاصمة، لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

ومنعت الشرطة نحو مئة طالب من التظاهر هتفوا بشعارات مناهضة لبوتفليقة في وسط العاصمة.

وكان المعسكر الرئاسي قد أعلن أن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم إلى المجلس الدستوري اللأحد قبل منتصف الليل، آخر مهلة لذلك.

وبذلك يترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة رغم الاحتجاجات على ذلك منذ عشرة أيام في تحرك غير مسبوق منذ توليه الحكم، في تحد واضح لإرادة الشارع الجزائري.