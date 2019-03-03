انت الان تتابع تفاصيل خبر رهينة سابق لـ"داعش": هكذا نجوت مرتين من قطع رأسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:20 مساءً - تروي الكاتبة لوسي كالاغان قصة رهينة لدى تنظيم "داعش" قالت إنه نجا مرتين من قطع سياف التنظيم رأسه.

وتضيف الكاتبة في مقال لها في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن رجلاً نجا من وحشية تنظيم داعش، كشف كيف كان التنظيم يذبح الأسرى بالسكين كتدبير يائس أخير.

وتقول إن حسين موسى أغلق عينيه عندما كانت السكين على رقبته، واستعد للموت، وشعر بثقل سياف التنظيم وهو يدفعه على ركبتيه.

غير أن السياف قطع رأس رجل آخر، وتلطخ موسى بدم الذبيح، فاعتقد أن دوره للذبح قد جاء، كما نقلت الجزيرة نت.

وتضيف أن الذبح لم ينفذ، بل جُرَّ وأعيد إلى زنزانته التي يحرسها غلام يافع عمره 11 عاماً كان قد تعرض لغسل دماغ.

وتشير إلى أنه وبشكل لا يصدق اقتيد موسى إلى مكان قطع الرؤوس مرة أخرى بعد شهر، وكان موته هذه المرة محققاً، حيث دفعه السياف على ركبتيه.

ومع ذلك تمكن موسى (31 عاماً)، الأسبوع الماضي، من رواية قصة نجاته من سكين سياف التنظيم الوحشي مرتين.

وتضيف الكاتبة أن موسى كان من بين عشرات الرهائن الذين اعتقلهم تنظيم داعش في آخر جيوبه في سوريا ليساوم على حياتهم.

وتشير إلى أن التنظيم قايض بحياة المعتقلين لديه من أجل كبح القوى التي تحاصره، وأن بعض المعتقلين تعرضوا للذبح بشكل عشوائي، ونُشرت مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت بعمليات ذبح الضحايا دون رحمة، وذلك كطريقة للتفاوض.

وتضيف الكاتبة أن تنظيم داعش كان يطلق سراح بعض المعتقلين لديه لتوفير ممر آمن لمقاتليه المحاصرين.

وتشير إلى أن المفاوضات توقفت ليلة الجمعة الماضي، حين أعلنت قوات الدفاع السورية، التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية أغلبيتها، بدء حملتها الأخيرة للقضاء على "داعش".

ولفتت الكاتبة إلى تقارير تحدثت عن معارك تجري في بلدة الباغوز التابعة لريف دير الزور شرقي سوريا منذ ليلة السبت، وعن اشتباكات واسعة النطاق وقتال من شارع إلى آخر.