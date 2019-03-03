انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تحبس شاباً حمل لافتة بعنوان "ارحل يا سيسي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:20 مساءً - أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس أحمد محيي، الشاب الذي وقف بميدان التحرير مطالباً برحيل السيسي، 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحد، إنه تم التحقيق مع الشاب الذي ألقي القبض عليه يوم الخميس الماضي، بعد وقوفه بميدان التحرير ورفع لافتة معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبيّن المركز من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه تم التحقيق مع أحمد محيي بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بجلسة سابقة، وتقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتحددت جلسة لاستكمال التحقيق معه.

وفي وقت سابق قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في "فيسبوك" إن محامي المركز توجه إلى أقسام الشرطة المحيطة بميدان التحرير للسؤال عن أحمد محيي، والدفاع عنه في التهم التي ستوجه إليه.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أحمد محيي؛ وكان يحمل لافتة معارضة للسلطة الحاكمة، من قلب ميدان التحرير، كتب عليها "ارحل يا سيسي".