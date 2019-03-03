شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنتظر 500 مليون يورو من ضرائب الانترنت والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير المالية الفرنسي بورنو لو مير اليوم الأحد ، إن فرض ضريبة بمعدل ثلاثة بالمئة على إيرادات شركات الانترنت الكبرى في فرنسا يمكن أن يدر عائدا يبلغ 500 مليون يورو سنويا.
وقال لو مير لصحيفة لو باريزيان إن الضريبة تستهدف الشركات التي تحقق عائدا عالميا من الأنشطة الرقمية لا يقل عن 750 مليون يورو وعائدا بفرنسا لا يقل عن 25 مليون يورو.
وقال إن الضريبة ستستهدف نحو 30 شركة أغلبها شركات أمريكية لكنها تضم كذلك شركات صينية وألمانية وإسبانية وبريطانية إلى جانب شركات فرنسية وشركات كانت فرنسية قبل ان تستحوذ عليها شركات أجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تنتظر 500 مليون يورو من ضرائب الانترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.