سرقة مخطوطات توراتية عمرها 400 عام في إيران

الخليج 365/ بغداد
كشفت تقارير إخبارية إيرانية، سرقة ثلاث مخطوطات قديمة للتوراة من معبد "عزرا یعقوب" بالعاصمة طهران، والذي يعد من أقدم المعابد للطائفة اليهودية في إيران.
وأوضح الناشط أن المخطوطات المسروقة، يعود عمرها لمئات السنين ويصل عمر بعضها إلى 400 سنة.
ويعيش ما بين 15 إلى 25 ألف يهودي في إيران، معظمهم في طهران وأصفهان وشيراز.
كشفت تقارير إخبارية إيرانية، سرقة ثلاث مخطوطات قديمة للتوراة من معبد "عزرا یعقوب" بالعاصمة طهران، والذي يعد من أقدم المعابد للطائفة اليهودية في إيران.
وقال الناشط في التراث الثقافي، شهرام شهريار، إن سرقة المخططوات، شكلت صدمة للمجتمع اليهودي الذي يعيش في هذه المنطقة.
وأوضح الناشط أن المخطوطات المسروقة، يعود عمرها لمئات السنين ويصل عمر بعضها إلى 400 سنة.
ويعيش ما بين 15 إلى 25 ألف يهودي في إيران، معظمهم في طهران وأصفهان وشيراز.
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