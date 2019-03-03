الجيش اليمني يحرر جبال "الشلالات"و"الجوهرة" في صعدة

واصلت قوات الجيش اليمني، الأحد، تقدمها الميداني في مديرية الصفراء، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، وذلك تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي.

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تأمين جبل"المقصوص" وتحرير جبال "الشلالات"و"الجوهرة"، و"حصن الحماد"، في محور جبهة عاكفة شرق المحافظة.

وأوضح البيان أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط استمرار للمعارك، التي تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي وقت سابق، في ذات المديرية حررت قوات الجيش اليمني "شعاب الحنكة" و"سلسلة جبال بني أمية" في محور جبهة "النقعة"، كما أحكمت سيطرتها على جبل "نواف" الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق "الرزامات" و"النقعة" وظهران الجنوب في السعودية.

وتعد الصفراء، إحدى جبهات المحور الشمالي الشرقي لمحافظة صعدة والتي يخوض الجيش اليمني،فيها معارك ضارية في 8 مديريات، ضمن تكتيك عسكري مدروس، يهدف إلى عزل المعقل الأم للانقلابيين الحوثيين عن بقية جبهات القتال خارج المحافظة.