المعارض خوان غوايدو يدعو الى التظاهر الاثنين لمواكبة عودته الى فنزويلا

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المعارض الفنزويلي خوان غوايدو

اعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في رسالة الاحد عبر تويتر أنه سيعود الاثنين الى كراكاس، داعيا أنصاره الى التظاهر لمواكبة هذه العودة.

وكتب غوايدو الذي قام بجولة في كولومبيا ثم البرازيل وباراغواي رغم قرار بمنع خروجه من البلاد، "أعلن عودتي الى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي الى التجمع في كل أنحاء البلاد غدا في الساعة 11:00 (15:00 ت غ)".

وتشكل عودة غوايدو تحديا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي عليه أن يقرر ما اذا كان سيوقفه مع مخاطر رد فعل دولي خصوصا من واشنطن، او السماح له بالعودة بلا مشاكل ما يشكل صفعة لسلطته.

وكان مادورو قال هذا الاسبوع إن غوايدو بصفته رئيسا للبرلمان عليه واجب "احترام القانون"، واذا عاد الى البلاد فسيكون عليه ان يخضع "لمحاسبة القضاء".