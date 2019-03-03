الان تتابع وزير الخارجية البريطاني: حذرت الحوثيين من أن الحرب ستنشب مجددا إذا لم يترجموا أقوالهم إلى أفعال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 8:48 م, 3 مارس 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية البريطاني، إنه حذر الحوثيين من أن الحرب ستنشب مجددا إذا لم يترجموا أقوالهم إلى أفعال، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

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