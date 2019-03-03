الان تتابع عاجل .. مصادر للعربية: رسالة بوتفليقة ستتضمن وعدا بإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت مصادر في حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية سيقدم أوراق ترشح الرئيس للمجلس الدستوري الجزائري، وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات، لكن دعواتهم بتنحي بوتفليقة، الذي يقولون إنه لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب، لم تتوقف.
ويتعين على المرشحين الرئاسيين تقديم طلبات ترشحهم بأنفسهم للمجلس الدستوري. لكن بوتفليقة موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها.
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