الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بخراطيم المياه

فرقت الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، المتظاهرين امام المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية، بخراطيم المياه .

وأحتشد مئات الطلاب أمام المجلس الدستوري في العاصمة تعبيراً عن رفضهم لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة والتي يعتزم تقديم أوراقها اليوم الأحد .

وسار مئات الطلاب في العاصمة وغيرها من مدن البلاد اليوم الأحد، اليوم الأخير للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل (نيسان).

وأغلق مترو العاصمة في وقت مبكر بعد الظهر، وكذلك الطريق السريع الذي يربط المطار بوسط العاصمة، لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية.

ومنعت الشرطة من التظاهر نحو مئة طالب هتفوا بشعارات مناهضة لبوتفليقة في وسط العاصمة.

وكان المعسكر الرئاسي أعلن أن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم إلى المجلس الدستوري اليوم الأحد، قبل منتصف الليل (23:00 توقيت غرينيتش) آخر مهلة لذلك.

وينوي الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية خامسة رغم الاحتجاجات على ذلك منذ 10 أيام في تحرك غير مسبوق منذ توليه الحكم.