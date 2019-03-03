أمريكا تواصل الضغط على أوروبا لاستعادة مقاتلي داعش المحتجزين في سوريا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن بلاده سوف تواصل الضغط على حلفائها الأوروبيين لتستعيد تلك الدول مقاتلي داعش، الذين يتم احتجازهم وهم في سورية في حال إطلاق سراحهم.

وبسؤاله في برنامج “واجه الأمة” الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحاكم مقاتلي داعش المحتجزين، قال بولتون: “هذا أمر ممكن، لكننا لسنا حريصين ببساطة على تحمل هذه المسؤولية، نعتقد أن الآخرين لديهم مسؤولية أيضا، وهذا هو النهج الذي نتبعه.

وأضاف ، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء ، أن الولايات المتحدة تسعى نحو إبرام اتفاق حول وضع المنطقة ويرجع ذلك جزئيا للاحتفاظ بالمحتجزين في شمال شرقي سورية “في المستقبل المنظور”.

وما يزال مصير ما يتراوح بين 800 إلى 1000 من المقاتلين الذين تحتجزهم، الميليشيات الكردية في شمال شرق سورية، نقطة مطروحة للنقاش منذ أن نشر الرئيس دونالد ترامب تغريدة في فبراير قال فيها إنه يتعين على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى أن “تستعيد أكثر من 800 من مقاتلي داعش “أو “سوف نضطر إلى إطلاق سراحهم “.

د ب ا

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