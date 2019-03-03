شكرا لقرائتكم هل هذه فقط ممتلكات الرئيس الجزائري بوتفليقة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت "وكالة الأنباء الجزائرية"، الأحد، خطاباً مكتوباً من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يذكر فيه بالتفصيل ممتلكاته، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للترشح لانتخابات الرئاسة منتصف الليلة.

ويأتي نشر الإقرار بالممتلكات كأحد شروط المجلس الدستوري لقبول طلب الترشح للرئاسة. وأدناه نص الخطاب:

"أنا الموقع أدناه عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية المقيم بـ135 شارع الشيخ البشير الإبراهيمي بالأبيار (الجزائر العاصمة) المترشح لرئاسة الجمهورية المقررة يوم 18 أبريل 2019 وطبقا للمادة 139-16 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1437 الموافق لـ25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، أصرح أنني احوز على الممتلكات التالية:

الأملاك العقارية

1- منزل فردي كائن بسيدي فرج (بلدية سطاولي) مسجل في العقد رقم 226 بتاريخ 11-11-1987.

2- منزل فردي كائن بشارع لا روشيل بالجزائر العاصمة مسجل في الدفتر العقاري تحت رقم 7068/ 07 بتاريخ 11-12-2007.

3- شقة كائنة بـ 135 شارع الشيخ البشير الابراهيمي بالأبيار (الجزائر العاصمة) مسجلة في الدفتر العقاري تحت رقم 2939/ 07 بتاريخ 26-06-2007.

الأملاك المنقولة

-سيارتان (2) خاصتان.

وأصرح أنني لا أحوز على أي ملك آخر داخل الوطن أو في الخارج.