شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تعليم الكبار لـ"خطة البرلمان": نستهدف محو أمية 2 مليون مواطن سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا داود ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية و تعليم الكبار، إن علاقة الهيئة بالمركز الإقليمى لتعليم الكبار، تتمثل فى قيامه بتدريب فريق الـ(ToT) والذى يقوم بتدريب باقى المدرسين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها صباح اليوم الأحد، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بحضور ممثلى التربية والتعليم والتعليم العالى والمالية والتخطيط.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية و تعليم الكبار، أن هناك 17 مليون أمى فى مصر، بنسبة 27.5%، فى الفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق.

ولفت داوود، إلى أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس، وما تم محو أميته خلال العام المالى 2017/2018 يقدر بنحو 272 ألف و567 دارسا، فى حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه .

وهو ما اعترضت عليه النائبة سيلفيا نبيل قائلة: "مطلوب خطة واضحة من الهيئة و كيفية تحقيق المستهدف لأن كده أنا عندى هيئة لا تقدم إنتاجية عايزين رؤيتكم عشان نشوف ممكن نستبدل الهيئة اللى بتاخد 300 مليون جنيه موازنة سنويا بتروح فين ".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عقد اجتماع قريب يجمع الهيئة بحضور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مطالبة بمدها أيضا بمذكرة تفصيلية بموقف 5000 موظف إدارى كانوا يعملون بعقود موسمية وتم تثبيتهم بعدما أوضح ممثل الهيئة أنهم لا يستفيدون منهم.