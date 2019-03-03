شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر محذرا من شائعات "الإرهابية": تحاول النيل من استقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب على بدر، عضو مجلس النواب، المواطنين من الصفحات التى تبث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" ليلًا نهارًا، مطالبًا إياهم بعدم الانسياق وراءها مع الأخذ بالبيانات الرسمية التى تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.

وقال بدر، لـ"الخليج 365"، إن كتائب الأخوان الإلكترونية والجماعات الإرهابية تجد فى "السوشيال ميديا" مرتعًا لها فى محاولة للنيل من استقرار الوطن وآمنة عبر إطلاق شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، متابعًا: "يجب فى المقابل أن يعى جموع الشعب هذه المحاولات الحثيثة وأن يتصدوا لها بعدم المساهمة فى نشرها".

وفى المقابل طالب عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعدم ترك المجال لشائعات مواقع التواصل الاجتماعى، وإطلاق بيانات على مدار الساعة للرد عليها وتنفيذ أكاذيب الجماعة الإرهابية.