شكرا لقرائتكم خبر عن حماة وطن: تحركات بالمحافظات لنشر الوعى الصحيح عن حقيقة ما يجرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، أن الحزب عقد جلسة لمكتبه التنفيذى الخميس الماضى لتوضيح واستجلاء الحقائق بشأن ما يردد عن مصر من جماعة الإخوان بمواقع التواصل الاجتماعى وما يدار من حملة شرسة ضدها، موضحا أنه تم الاتفاق على تكثيف ندوات وجلسات توعية بالمحافظات من خلال أمانات الحزب وقياداته.

وأوضح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجماعه اعتادت نهج فبركة فيديوهات وصور غير صحيحة فى كل حدث واستقدام صور لم تحدث فى مصر وفبركتها بشكل مغلوط، وما ستعمل عليه الأمانات فى توضيح الأكاذيب والاعتراف بأن هناك أخطاء بشرية ودرجات مختلفة من الإهمال من عدد من المسئولين، بجانب تعريف المواطنين بما تبذله الدولة من تأهيل وتدريب للعاملين بها، وبالإجراءات التى قامت بها الدولة لتطوير السكة الحديد على سبيل المثال وغيرها من المؤسسات التى تعمل الجماعه على ترديد شائعات بشأنها.

وأشار "الغباشى"، إلى أن الحزب سيحرص على نشر التوعيه للمواطن وتعريفه بما يحدث وتعريف المواطنين بطبيعة المؤسسة التى تثار عليها الشائعات ، خاصة وأن هناك قطاعات استلمتها القياده التنفيذية ببنية متهالكه ويصعب تحديثها فورا بل تحتاج لفترة زمنيه ومنها السكك الحديديه .