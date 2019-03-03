قيادى سابق بالإخوان: التنظيم صناعة بريطانية وينفذ أجندتها فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان أن الجماعة هى حليفة لبريطانيا، بل هى صناعة بريطانية ، وبالتالى من الصعب على لندن الآن أن تعتبرهم جماعة إرهابية فى الفترة الراهنة.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الإخوان هم حلفاء لبريطانيا وينفذون أجندتها فى المنطقة العربية ولا يعتبرون خطرا على إسرائيل بل على العكس تماما هم الذين قضوا على القضية الفلسطينية و مزقوها لحساب الصهاينة.
ولفت طارق البشبيشى، إلى أن الإخوان صنيعة بريطانيا منذ اليوم الأول لتأسيس التنظيم فى عهد حسن البنا مؤسس الجماعة الذى تلقى تمويلا بريطانيا من أجل أن ينشئ هذا التنظيم فى عام 1928.
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