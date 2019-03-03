العيلاني التقى وفدا من التوحيد الإسلامي وشارك بذكرى استشهاد معروف سعد

إستقبل إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني في صيدا وفدا من حركة التوحيد الإسلامي برئاسة المحامي اسامة سعيد شعبان وبحث معه اخر التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة، وأكد المجتمعون ان الإلتزام بتعاليم الإسلام ليس تطرفا، رافضين الزواج المدني ، ووجهوا دعوة للمسلمين للتكاتف لمواجهة الهجمة الإعلامية التي تستهدف تعاليم دينهم.
من جهة ثانية : شارك الشيخ العيلاني بالمسيرة التي نظمها اليوم التنظيم الشعبي الناصري في صيدا بمناسبة ذكرى استشهاد معروف سعد، كما قدّم الشيخ العيلاني واجب العزاء الى رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود بوفاة والد زوجته.
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