لقاء في الصرفند بحث في مشكلة تقنين الكهرباء والحلول

عقد في مركز اتحاد بلديات ساحل الزهراني في الصرفند، لقاء مع دائرة الزهراني في مؤسسة كهرباء لبنان ممثلة بطوني عون والشركة المشغلة "مراد" ممثلة بالمهندس علي مراد والمسؤول عن دائرة الزهراني أيمن مجلل وعدد من المهندسين العاملين في الشركة، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"- اقليم الجنوب واتحاد بلديات ساحل الزهراني.

حضر اللقاء رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ورؤساء المجالس البلدية المنضوية في الاتحاد، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لاقليم الجنوب في الحركة عدنان جزيني. وخصص لعرض مشكلة الكهرباء في منطقة الزهراني وأسباب ارتفاع ساعات التقنين.

وقدم مطر عرضا مفصلا عن أسباب الأزمة والحلول المقترحة، وشدد جزيني على "وجوب الاسراع بايجاد الحلول الناجعة لهذه الأزمة التي تنعكس سلبا على حياة الناس وعلى القطاعات المنتجة في المنطقة"، مؤكدا "الاستعداد لتقديم كل التسهيلات لازالة اية عوائق تحول دون اتمام أعمال الصيانة على الشبكات".

وفي الختام قدم رؤساء البلديات دراسة شاملة عن أزمة الكهرباء في كل بلدية والحلول المقترحة لها، والحاجات الأساسية كتجديد الكابلات والأعمدة والمحولات.