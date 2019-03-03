الصراف: هذا العهد هو عهد مكافحة رؤوس الفساد كانوا من كانوا

اعتبر وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف في تصريح على مواقع التواصل أن "هذا العهد هو عهد مكافحة رؤوس الفساد كانوا من كانوا"، مشيرا الى أنه "يجب رفع الحماية عن هؤلاء لتدمير شبكات الفساد التي اضحت تهدد المجتمع".

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