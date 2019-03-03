nbn: بري وملك الأردن أكدا ضرورة التواصل مع الجانب السوري لحل أزمة النازحين

أفادت قناة "nbn" في مقدمة نشرتها الإخبارية أنه "في لبنان لا شيء استثنائياً اليوم، اما في خارجه فقد أطل الحدث من النافذة العربية لمؤتمر الاتحاد البرلماني المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان"، مشيرةً الى أنه "هناك انُتخب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمين سر للمؤتمر التاسع والعشرين الذي يعقد بحضور سوريا للمرة الأولى منذ العام 2011".

ولفتت الى أنه "خارج أروقة المؤتمر، كان اجتماع على درجة عالية من الأهمية بري والملك الأردني عبدالله الثاني"، موضحة انه "في اللقاء تشديد على العلاقات المتينة بين البلدين وضرورة توسيع مجالات التعاون".

وأكدت أنه "على هذا الأساس تناول الجانبان الهمّ المشترك وهو قضية النازحين السوريين وأكدا في هذا الشأن ضرورة التواصل مع الحكومة السورية من أجل تأمين عودة هؤلاء النازحين واتفقا على التنسيق والتواصل في هذا المجال".

وأكدت أن "بري الذي أبلغه الملك عبد الله بأنه سيزور الولايات المتحدة، حمّله ملف المساعدة في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، وطرحه مع الأميركيين من زاوية الحل الذي اعتُمد في الحدود

البرية والخط الأزرق".

ولفتت الى أن "موضوع آخر تم الغوص فيه وكانت نتيجتُهُ اقتراحاً بمبادلة الكهرباء الأردنية بالمياه اللبنانية".