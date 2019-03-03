معاينة مكان انجراف التربة على أوتوستراد الزهراني من مهندسين في حركة أمل

طالب مسؤول مكتب الخدمات في حركة "أمل"- اقليم الجنوب المهندس حسان صفا، جولة قام بها صفا مع عدد من مهندسي قسم الأشغال في الحركة، وزارة الأشغال بالمسارعة بارسال فرق فنية للكشف على انجراف التربة على أحد مسالك "جادة الامام السيد موسى الصدر"، عند محلة العدوسية، واتخاذ "الاجراءات الفورية حفاظا على سلامة العابرين على أوتوستراد الزهراني- صور.

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