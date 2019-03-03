بلدية طرابلس تصادر لحوما وأجبانا منتهية الصلاحية وتتلفها

نفذت دوريات من شرطة بلدية طرابلس، مع طبيب اتحاد بلديات الفيحاء، جولة تفتيشية في أسواق المدينة، شملت عددا من الملاحم ومحلات الألبان والأجبان، وضبطت كميات من اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية. وبعدما سطّر عناصر الدوريات محاضر ضبط، صادروا المواد المضبوطة ثم أتلفوها وطمروها في محيط مكب نفايات طرابلس بإشراف الجهات المختصة، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين حسب الأصول القانونية.

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