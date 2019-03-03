الغريب: للتعاطي بانفتاح أكبر مع جميع الأطراف لمقاربة ملف النزوح

اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنه في خضمّ كل التغيرات التي تعصف بنا دوليا وإقليميا ومحلّيا،نرى أوّلا في الداخل أنّ الخطاب الهادئ الهادف البنّاء وحده يكسر جليد الخلافات ويخفف من التباينات ويقرّبوجهات النظر، إذ الغاية واحدة والهمّ مشترك وهو الارتقاء بوطننا إنسانا ودولة ومؤسسات، على كافّة الصّعدالاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على جمالية الموزاييك السياسية الداخلية، ومع احترام المراجع الروحية والدينية.

وقال خلال تمثيله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الوزير السابق محمود عبد الخالق في بلدته مجدلبعنا: "في العناوين الوطنية الكبرى ومع تغيّرموازين القوى، نرى أنه لا بد من التعاطي بانفتاح أكبر مع جميع الأطراف لمقاربة الملفّات الضاغطة ومن أهمها ملفالنزوح الموكلون دراسته ومعالجته".

وتابع: "في هذا السياق نكرّر ما قلناه سابقا حول مقاربتنا لهذا الملف إذ نرى أنّ التواصل المباشر مع الدولة السّوريةيبقى أنجح وأقصر الطرق لتحقيق الغاية المرجوّة وكل ما عدا ذلك يبقى في إطار المزايدات والمناكفات السياسيةالضيّقة التي لا طائل منها".

وختم الغريب: "فقد ذهبنا إلى سوريا وسنذهب إلى روسيا وسنذهب أيضا إلى مشارق الأرض ومغاربها وإلى كلّمكان يمكن أن تؤتي الزيارة له نفعا حاسما في حلّ موضوع النازحين إن لجهة إعادتهم وإن لجهة حسن إدارةأوضاعهم إلى حين تحقق هذه العودة، ولن تحرفنا بعض الأفكار الغوغائية المتناقضة عن اتّباع هذا المسار القويم".