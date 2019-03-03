الخارجية القطرية ترد على قرقاش: الدولة المستضيفة لا تستحق أكثر من ذلك

ردت وزارة الخارجية القطرية على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، واعتبرت أن التمثيل القطري في المحافل الدولية يليق بالدولة المستضيفة ولا تستحق أكثر من ذلك.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "الأهم من ذلك هو تأكيد كلمة ممثل دولة قطر وفي عقر داركم (الدولة المستضيفة) على عدم شرعية الحصار والمخالف لكل القيم الإنسانية".

تعليق الرميحي جاء ردًا على تغريدة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اعتبر فيها أن سبب الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية جاء نتيجة عزلتها عن محيطها.