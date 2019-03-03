الشرطة الجزائرية تستخدم خراطيم مياه ضد طلاب يتظاهرون باتجاه المجلس الدستوري

استخدمت الشرطة الجزائرية، خراطيم مياه لتفريق طلاب يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري في العاصمة حيث يتوقع تقديم ملف ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة يرفضونها. وذكرت مصادر أمنية، ان مئات الطلاب في العاصمة وغيرها من مدن البلاد، ساروا اليوم الأخير للترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان المقبل، وقد تمّ إغلاق مترو العاصمة في وقت مبكر بعد الظهر وكذلك الطريق السريع الذي يربط المطار بوسط العاصمة، لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

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