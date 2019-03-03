القضاء العسكري المصري يؤيد سجن رئيس الجهاز المركزي السابق مدّة 5 سنوات

أيدت محكمة الطعون العسكرية في القاهرة الحكم الصادر بسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة لمدة خمس سنوات. وأدين جنينة بتهمة الإدلاء بتصريحات مسيئة لأحد المواقع الإخبارية زعم فيها بأن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج. ​وجاء الحكم بعد أن قضت المحكمة العسكرية المصرية في نيسان الماضي بسجنه 5 سنوات، بعد اعتبارها تصريحاته مسيئة للدولة والقوات المسلحة. وأكد جنينة في التصريحات التي أدين بها أن المرشح الرئاسي السابق في مصر سامي عنان "يحتفظ بوثائق تحتوي على إدانة للدولة وقياداتها"، وهو ما اعتبره الجيش المصري إثارة للشكوك في الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة في سيناء ضد الإرهاب.

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