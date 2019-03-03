بري بمؤتمر البرلمانات العربية: المقاومة اولاً والمقاومة احدى عشر كوكبا

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة خلال في المؤتمر الـ29 للإتحاد البرلماني العربي في الأردن ، عن تقديري البالغ لتأكيد مؤتمرنا في عنوانه "القدس العاصمة الابدية لفسلطين"، شهدنا اولا محاولات القفز على الوقائع التاريخية المتصلة بفلسطين وشهد حزيران الفائت ذكرى مرور نصف قرن على احتلال فلسطين والجولان والاراضي اللبنانية في مزارع شبعا والنقاط السيادية المتحفظ عليها لبنانيا والمنطقة الاقتصادية الخالصة ولا بد ان تلاحظوا معي ان مدينة القدس وخصوصا المسجد الاقصى قد تعرضت لمئات الاعتداءات من قطعان المستوطنين فيما تحاول سلطات الاحتلال أسرلة التعليم والاتعداء على الموتى ولعل واحدة من اخطر القرارات في تاريخ القضية الفلسطينية تلك التي اتخذها ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني وشطب المبالغ المخصصة للانوروا مضيفا: "اننا نلتقي في ظروف ضاغطة في ظلّ استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على دمشق ومحاولة سلطات الإحتلال الاسرائيلي تهويد العقارات في أحياء سلوان وتواصل الإعتداء على حرمة الموتى في ظل ازدياد عمليات الإعتقال بحق الشباب الفلسطيني".

وانتقد بري وقف المساعدات المالية للسلطة واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مشددا على ان لا بد من مراقبة هدم القرى في النقب والاعدام لفلسطينيين واحتجاز حريات المئات واخلاء السكان من المنازل وهدمها ، ولا بد من ملاحظة هنا التصدي الشعبي والتي تركز على حق العودة والتصدي للاحتلال، الا ان ذلك لا يشفع على الاطلاق للاخوة الفلسطيين في السلطة ومعارضتها في عدم ايجاد ارضية مناسبة لبناء التفاهمات بين حماس وفتح ، ووجّه التحية الى مصر ولبنان والاردن وموسكو وكل العرب الذين يبذلون جهودا من اجل استعادة الوحدة الفلسطينية التي ستبقى امضى الاسلحة بوجه الاحتلال.

بري لفت الى انه لا يجتمع سيفان في غمد واحد فهل تكونوا سيفا موحدا ام قلوبكم شتى؟ هذا غيض من فيض ما تتعرض اليه فلسطين دون ان نشهد مسيرة تضامنية واحدة بالعالم العربي رغم بيانات الادانات والتوصيات التي بقيب حبرا على ورق كالعادة مقابل الدم الفلسطيني المراق، مضيفا ان من فلسطين الى مجمل الوطن العربي، اقدم تقدم القوات النظامية لسحق الارهاب على حدود لبنان وسوريا والعراق ، وكلنا امل ان يشهد الوطن العربي عملية نهوض من كبوته تبدأ من توسيع التفاهم بالحديدة لكل اليمن ونرى ان حل المشكلة اليمينة هو سياسي والا فالتقسيم.

وطالب بري بإسم مجلس النواب اللبناني، المؤتمر باتخاذ قرار حاسم ضد صفقات تبديل الارض والوطن البديل وتوطين اللاجئين والنازحين في لبنان والاردن وبتسهيل الدول العربية عودة الاشقاء السوريين الى وطنهم وقد تحررت أجزاء غالية فيه من احتلال الارهاب، واضاف ان لبنانيا اوجه عناية الجميع للمناورات الاسرائيلية مقابل جنوب لبنان والجولان وهي تستهدف الجبهة الشمالية بوقت تستمر الاعتداءات على سوريا، واكرر ما قلته بالاتحاد البرلماني الدولي المقاومة أولا والمقاومة أولا والمقاومة أحد عشر كوكبا.

ولفت بري الى ان لا بد من ان اسجل وجود تقصير بالمبادرات البرلمانية ضمن جملة مواضيع ابرزها الاختلافات الفلسطينية الفلسطينية والمبادرات تجاه المسائل السورية واليمينة والمغاربية، وفي السياق البرلماني لا بد وإن كنت ألمس بعض الايجابيات بمواضيع المراة والطفولة الا ان ذلك يستدعي وضع الاليات المناسبة لوضع قراراتنا موضع التنفيذ وقد قررنا بالأمس مجموعة اجراءات، موضحا ان انا لا اطرح صيغ سياسية للعمل العربي بل صيغا مصلحية لان الاعمال قد تقرّب التفاهمات لذا ادعو المؤتمر باعادة العمل وتفعيل لجنة السوق العربية المشتركة لأننا قد سبقنا العالم الى الفكرة ولكننا تخلّفنا عن التنفيذ، وقال ان مع بالغ الحزن والأسى، المشروع العربي القوي تهاوى والسوق الاقتصادية تضع اللبنة الاولى مجددا.