بوتفليقة يقدم ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية

أفادت وسائل اعلام جزائرية، عن تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أوراق ترشيحه رسمياً للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في شهر نيسان المقبل.

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