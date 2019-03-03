النشرة: مسلحون شنوا هجوما مباغتا على مواقع الجيش السوري في جبل التركمان

أفاد مراسل النشرة في سوريا ، ان المجموعات المسلحة شنت هجوما مباغتا على مواقع الجيش السوري في جبل التركمان بريف محافظة اللاذقية، ويتصدى الجيش للهجوم وتدور الان اشتباكات عنيفة بين الطرفين تستخدم فيها كافة انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة كما تقوم الفصائل المسلحة بقصف مواقع الجيش في ربيعة بصواريخ غراد والجيش يرد بقصف المسلحين بالريف الشمالي .

ويعد هذا الهجوم الاول من نوعه بعد أشهر من الهدوء على جبهات الريف الشمالي للاذقية حيث تتواجد الجماعات المسلحة في الطرف الشرقي لجبال اللاذقية وعند الحدود التركية.