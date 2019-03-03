القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنفذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بالمياة الاقليمية المصرية؛ يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة ، وفقًاً لأساليب ومنظومات القتال البحري الحديثة.

يشارك في التدريب تشكيلات من الوحدات البحرية التابعة للأسطولين الشمالى والجنوبى من بينها حاملتى المروحيات المصرية من طراز ميسترال ( أنور السادات وجمال عبدالناصر ) وحاملة المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال ( تونير) وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ المصرية والفرنسية بالإضافة إلى مجموعات قتالية من القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين ، وبمشاركة عناصر المشاه الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية إضافةً إلى مجموعة من طلبة الكلية البحرية .

يتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية والتى تأتى في إطار علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية .

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