​للحد من الطلاق.. الأزهر يُطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يطلق الأزهر الشريف، غدًا الإثنين، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
ومن المقرر ان يعقد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإليكترونية،غدا، مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان تفاصيل برنامج التوعية الأسرية، بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف وأساتذة جامعة الأزهر والمسئولين عن تنفيذ البرنامج .
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