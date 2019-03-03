دمشق: المعارضة المسلحة تواصل انتهاكها لاتفاق "وقف التصعيد" غربي سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ)

شنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، اليوم /الأحد/ هجوما واسعا على نقاط الجيش في ريف اللاذقية -غربي البلاد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين ، بأنه في انتهاك جديد لاتفاق "وقف التصعيد " يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة للمعارضة ، واصلت المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على الجيش السوري، حيث شنت هجوما إرهابيا جديدا مخططا له بشكل مسبق على القوات المتمركزة على امتداد محور "المصاصنة " في ريف حماة الشمالي ، انطلاقا من مواقعها في مناطق "وقف التصعيد" ، مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة ، مستغلة الظروف الجوية السيئة لتنفيذ عملياتها الإرهابية .

وأدانت ( دمشق ) ، في وقت سابق، بشدة ما أسمته "السلوك الإجرامي " المستمر للمجموعات الإرهابية وخروقاتها الدائمة لاتفاقات "وقف التصعيد"، مؤكدة استعداد الجيش السوري للتصدي لجرائم هذه المجموعات .