10 مارس.. المرافعة في محاكمة 45 متهمًا بقضية "تفجير أبراج الضغط العالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 45 متهمًا بقضية "تفجير أبراج الضغط العالي" لجلسة 10 مارس الجاري، لاستكمال المرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.